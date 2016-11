sixx 22:55 bis 23:50 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Da waren's nur noch zwei USA 2002 2016-11-24 02:50 HDTV Merken In unbändiger Wut über Taras Tod, möchte Willow nach dem grausamen Mord an Warren auch noch Andrew und Jonathan hinrichten. Allerdings merkt sie, wie ihre Hexenkräfte nach und nach schwächer werden. Um neue Energie zu tanken, saugt sie den Hexenmeister Rack aus und wird dadurch zur Überhexe. Zwar tun Buffy, Xander und Anya alles Erdenkliche, um die rachsüchtige Willow aufzuhalten, doch sie müssen schon bald einsehen, dass sie auf Dauer nicht gegen sie ankommen können ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Emma Caulfield (Anya) Tom Lenk (Andrew Wells) Danny Strong (Jonathan Levinson) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: James A. Contner Drehbuch: Joss Whedon, Douglas Petrie Kamera: Raymond Stella Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 16