sixx 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Vampire Diaries Überlebenskampf USA 2016 2016-11-24 00:50 Dolby Digital HDTV Neue Folge Der Serienmörder Ambrose belagert Stefans Körper und zieht mordend durchs Land. Er bringt auf einer Party sogar die Gäste dazu, sich gegenseitig umzubringen. Sein nächstes Ziel ist es, Marty, den Busfahrer zu töten, in dessen Körper Stefan steckt. Unterdessen versucht Bonnie in der Psychiatrie, Virginia davor zu bewahren, durch Medikamente willenlos gemacht zu werden - sie tauscht ihre Pillen aus. Schauspieler: Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Kat Graham (Bonnie Bennett) Candice King (Caroline Forbes) Zach Roerig (Matt Donovan) Matthew Davis (Alaric Saltzman) Michael Malarkey (Enzo St. John) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Rashaad Ernesto Green Drehbuch: Rebecca Sonnenshine Altersempfehlung: ab 12