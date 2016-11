sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Junggesellinnen und Jäger USA 2012 Dolby Digital Merken Schlaflose Nächte plagen George: Er fragt sich immer wieder, ob er tatsächlich Lemon und Lavon beim Küssen ertappt hat. In seiner Ratlosigkeit wendet er sich an Zoe und fragt sie um Rat. Unterdessen plant Wade einen Angelausflug, bei dem die Männer Georges Junggesellenabschied gebührend feiern wollen. Magnolia besorgt in der Zwischenzeit einen Stripper, um Lemons Party ins Rollen zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Justin Hartley (Jesse Kinsella) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Donald Todd, Leila Gerstein Kamera: Brad Lipson Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6