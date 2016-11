ProSieben 23:00 bis 00:05 Show My Idiot Friend D 2016 16:9 HDTV Merken Wie ticken Prominente privat? Und wie berechenbar sind ihre Reaktionen? Fernanda Brandao, Jan Stremmel und Lenas Freundin Marlies treten als Freunde von Lena Gercke gegen Axel Stein, Henning Wehland und Thilo Gosejohann als Freunde von Simon Gosejohann an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf Gäste: Gäste: Lena Gercke, Simon Gosejohann Originaltitel: My Idiot Friend