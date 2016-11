ProSieben 14:25 bis 14:50 Comedyserie Two and a Half Men Hamburger und Mützen USA 2004 2016-11-25 07:50 16:9 HDTV Merken Alan sucht einen Vormund für Jake, falls Judith und er früh sterben würden. Er entscheidet sich allerdings nicht für seinen Bruder Charlie, sondern für seine durchgeknallte Verwandtschaft. Um Alan zu beweisen, dass er der geeignete Vormund für Jake ist, lässt Charlie nichts unversucht. Die Gelegenheit ergibt sich, als Jake sich bei einem Basketballspiel verletzt. Doch in der Notaufnahme läuft Charlie eine hübsche Krankenschwester über den Weg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Jenna Elfman (Frankie) Juliette Goglia (Joanie) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Eric Lapidus Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman