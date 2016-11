ProSieben 05:15 bis 05:35 Comedyserie Mike & Molly Sex und Tod USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Molly legt sich für ihr Buch richtig ins Zeug und schreckt nicht davor zurück, außergewöhnliche Wege für die Recherche einzuschlagen. So landet sie unter anderem in Victorias Arbeitsstätte, einem Beerdigungsinstitut. Was sie dort erlebt, lässt ihr die Haare zu Berge stehen. Unterdessen schleicht sich Mike an Mollys Manuskript heran und liest verbotenerweise die ersten Auszüge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Aaron Vaccaro, Marla DuMont, Mark Roberts Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12