Das Erste 01:55 bis 03:20 Drama Passion Play USA 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es läuft nicht gut für den alternden Trompeter Nate Poole (Mickey Rourke). Dem Geld für seine Auftritte in einer schäbigen Bar in der Spielerstadt Reno muss er hinterherlaufen, und nach einer Affäre mit der Frau des berüchtigten Mafioso Happy Shannon (Bill Murray) schwebt er in Lebensgefahr. Nur knapp entgeht Nate in der Wüste Nevadas einem Killer des Gangsters: In letzter Sekunde retten ihn ein paar Indianer, die wie aus dem Nichts auftauchen und sofort wieder verschwinden. Auf der Suche nach Hilfe landet er in der Wüste bei dem exzentrischen und brutalen Schausteller Sam Adamo (Rhys Ifans). Dessen größte Attraktion ist die schöne Lily (Megan Fox), der zwei Flügel aus dem Rücken wachsen und die er in einem Glaskasten wie ein exotisches Tier präsentiert. Nate wird vom Anblick der engelsgleichen Frau sofort verzaubert. Er befreit sie aus Adamos Gewalt und nimmt sie mit nach Reno. Ganz uneigennützig handelt er dabei nicht: Er will Shannon besänftigen, indem er ihm Lily präsentiert und ihm anbietet, sie gemeinsam einem zahlungskräftigen Publikum vorzuführen. Leider läuft der Plan nicht so reibungslos wie gedacht, denn auch Shannon verfällt dem Anblick der "Engelsfrau" und will sie ganz für sich alleine. Lily geht freiwillig mit dem Gangster, jedoch unter der Bedingung, dass Nate nichts geschieht. Erst jetzt realisiert der Musiker, wie viel Lily ihm bedeutet. Einmal mehr will er sie aus der Gewalt eines Schurken befreien - koste es, was es wolle. Mitch Glazer wurde vor allem durch seine Drehbücher zu Alfonso Cuaróns "Große Erwartungen" und zu dem Agententhriller "Der Einsatz" mit Al Pacino bekannt. Sein Regiedebüt "Passion Play" besticht als gelungene Mischung aus Charakterstudie, Gangsterfilm und modernem Märchen. Ähnlich wie in "The Wrestler" verkörpert Mickey Rourke einen abgehalfterten Mann, der überraschend die Chance sieht, seine Sünden wiedergutzumachen. Bill Murray überzeugt in einer ungewohnt ernsten Rolle als zynischer Gangster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mickey Rourke (Nate Poole) Bill Murray (Happy Shannon) Megan Fox (Lily Luster) Kelly Lynch (Harriet) Rhys Ifans (Sam Adamo) Chris Browning (Cecil) Mark Sivertsen (Walt) Originaltitel: Passion Play Regie: Mitch Glazer Drehbuch: Mitch Glazer Kamera: Christopher Doyle Musik: Dickon Hinchliffe Altersempfehlung: ab 12