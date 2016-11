Das Erste 23:30 bis 00:00 Kabarett 3. Stock links Pufpaffs sind in Quarantäne - Die Kabarett-WG Pufpaffs sind in Quarantäne D 2016 2016-11-24 04:05 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gast dieser Folge: Christian Tramitz Sieben Tage eingesperrt in der Wohnung, in Quarantäne - abgeschnitten von der Außenwelt! Können Maike, Sebastian und Hannes das meistern?? Raufen sie sich zusammen? Oder kommt es zum Äußersten? Sebastian startet durch. Sein Manager (Christian Tramitz) hat einen hochdotierten Moderationsvertrag an Land gezogen. Das Problem: Sebastian darf vor der wichtigen Show bloß nicht krank werden. Hannes hat mal wieder einen Plan: Er erfindet eine Virusepidemie. Sie soll dafür sorgen, dass Sebastian, Maike und er für sieben Tage in der Wohnung bleiben müssen. Wie reagieren Sebastian und Maike auf Hannes Geschichte? Wird Hannes es auf die Art schaffen, bei den beiden wohnen bleiben zu können? Und wie kommt Maike eigentlich mit ihrer Rolle als arbeitslose Hausfrau zurecht? Und überhaupt: Wie abhängig sind wir tatsächlich von der Außenwelt? Was bedeutet uns die Berichterstattung durch die Medien? Wie kommen wir auf engstem Raum miteinander klar? In "3. Stock links" unterziehen sich die drei Hauptfiguren, verkörpert von Sebastian Pufpaff, Maike Kühl und Hannes Ringlstetter, einem drastischen Sozialexperiment - mit lustigen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sebastian Pufpaff, Maike Kühl, Hannes Ringlstetter. Gast: Christian Tramitz Originaltitel: 3. Stock links