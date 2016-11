Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Herzblut. Ein Kluftingerkrimi D 2016 nach dem Roman von Volker Klüpfel und Michael Kobr 2016-11-24 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Authentische Spannung



Nein, es geht ihm nicht gut, dem Herrn Kommissar. Die Brust schmerzt, der Blutdruck ist zu hoch, Schwindelgefühle quälen ihn. Er selbst findet seinen Zustand derart optimierungsbedürftig, dass er sich in Behandlung des Herzspezialisten Dr. Langhammer begibt. Sogar auf Yoga lässt er sich ein.



Dabei hat er ganz andere Sorgen. Ein merkwürdiger Anruf lässt ihm keine Ruhe. Hartnäckig, wie Kluftinger ist, geht er der Sache auf den Grund, kommt einer brutalen Mordserie auf die Spur. Das erste Opfer ist Chefarzt der Klinik, in der auch Kluftingers Vater behandelt wurde. Dann werden noch mehr Opfer gefunden, alle haben offenbar etwas miteinander zu tun. Der Täter kündigt weitere Morde an. Auch Kluftingers Kollege Maier scheint in Gefahr zu sein ...



Paraderolle für Herbert Knaup



"Herzblut" ist ein typischer Kluftinger-Fall. Erst läuft er so behäbig an wie der eifrig gesprochene Allgäuer Dialekt, dann nimmt er rasant Fahrt auf. Herbert Knaup spielt die Titelrolle so authentisch wie engagiert. Ob er mit der Technik eines Handys hadert oder den sicheren Instinkt eines erfahrenen Kriminalers spielen lässt – Knaup ist durch und durch Kluftinger.



"Herzblut" ist der vierte verfilmte Kluftinger-Roman, eine Woche später folgt mit "Schutzpatron" der fünfte. Wie wandelbar Knaup ist, sieht man zwischen den Krimis: Am 29. November 2016 starten im Ersten neue Folgen der Anwaltsserie "Die Kanzlei". Mit Knaup, der dann auch wieder hochdeutsch sprechen darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Herbert Knaup (Kluftinger) Jockel Tschiersch (Roland Hefele) Margarete Gilgenreiner (Erika Kluftinger) Johannes Allmayer (Richard Maier) Hubert Mulzer (Lodenbacher) Katharina Spiering (Sandy Henske) Tilo Prückner (Kluftinger Senior) Originaltitel: Herzblut. Ein Kluftingerkrimi Regie: Lars Montag Drehbuch: Alex Buresch Kamera: Stefan Ciupek Musik: Dieter Schleip