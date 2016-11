Das Erste 14:10 bis 15:00 Telenovela Rote Rosen Folge: 2321 D 2016 2016-11-25 06:20 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Merle und Gunter scheinen ihr altes Glück neu gefunden zu haben, auch wenn beide nicht recht wissen, wie sie mit ihren Gefühlen und mit dem jeweils anderen umgehen sollen. Als Ben 9,60 Euro im Tippo gewinnt, kommt ihm mit Torben die Idee, Sandra eine kleine Lektion zu erteilen. Er macht ihr vor, er habe beim Tipp-Spiel fett abkassiert. Und tatsächlich zeigt Sandra plötzlich großes Interesse an Ben. Doch als sie dann, bei einem ersten Date, sogar mit ihm schlafen will, bekommt Ben Gewissensbisse und klärt Sandra auf. Thomas kommt in Bedrängnis. Simone ist aus dem Urlaub zurück und plant, Thomas wegen seiner öffentlich gewordenen Affäre mit Vicky aus dem Amt zu jagen. Sie organisiert ein Bürgergespräch, bei dem sie Thomas an den Pranger stellen will. Eliane hat die Notbremse gezogen und beendet die Beziehung zu Mathis, bevor sie überhaupt richtig beginnen konnte. Beide bedauern das, aber Mathis hängt mit seinen Gefühlen Sydney einfach noch zu sehr nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Gerald Distl Drehbuch: Ralf Seppelt Kamera: Ulli Köhler, Rainer Nolte Musik: Tunepool