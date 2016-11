SAT.1 Emotions 10:55 bis 12:25 Drama Die Tore der Welt D, GB, CDN 2012 Nach dem Roman von Ken Follett 2016-11-26 10:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach der Pest liegt die Wirtschaft von Kingsbridge am Boden. Ein Lichtblick ist einzig, dass Caris in der Ausnahmesituation als erste Frau überhaupt zur Priorin ernannt wird. Allerdings kann Caris Kingsbridge nicht auf Dauer vor neuer Willkür schützen: Trotz seiner offensichtlichen Unfähigkeit ernennt Königin Isabella Ralph zum Grafen von Shiring. Als Thomas ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit enthüllt, droht Kingsbridge ausgelöscht zu werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cynthia Nixon (Petranilla) Miranda Richardson (Cecilia) Ben Chaplin (Sir Thomas Langley) Charlotte Riley (Caris) Nora von Waldstätten (Gwenda) Oliver Jackson (Cohen) Peter Firth (Roland) Originaltitel: World Without End Regie: Michael Caton-Jones Drehbuch: John Pielmeier, Ken Follett Kamera: Denis Crossan Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12