Vor Jahren hat William Forrester den Pulitzer-Preis gewonnen, seither lebt er zurückgezogen in seinem Apartment. Als Mutprobe gedacht, schleicht sich der 16-jährige Jamal in Forresters Wohnung - und vergisst dort seine Schultasche. Als er am nächsten Tag erneut an der Wohnung vorbeikommt, fliegt ihm plötzlich seine Tasche vor die Füße: die darin befindlichen Aufsätze - allesamt korrigiert. Jamals schriftstellerisches Talent scheint Forrester neugierig zu machen ...