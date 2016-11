kabel1 classics 01:35 bis 03:05 Komödie Repo Man USA 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Otto versucht sich an der Seite seines erfahrenen Kollegen Bud als Repo Man. Seine Aufgabe: Kann jemand seine Raten nach dem Kauf eines Autos nicht abbezahlen, nimmt er demjenigen das Fahrzeug wieder weg - wenn es sein muss mit Gewalt. Bud und Otto machen Jagd auf den 64er Chevrolet eines Wissenschaftlers, der es ganz schön in sich hat. Im Kofferraum befindet sich eine tödliche Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Estevez (Otto) Harry Dean Stanton (Bud) Tracey Walter (Miller) Olivia Barash (Leila) Sy Richardson (Lite) Susan Barnes (Agent Rogersz) Fox Harris (J. Frank Parnell) Originaltitel: Repo Man Regie: Alex Cox Drehbuch: Alex Cox Kamera: Robby Müller Musik: Tito Larriva, Steve Hufsteter, Iggy Pop