kabel1 classics 10:45 bis 11:40 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 22 Drei Engel auf See USA 1977 16:9 HDTV Merken Charlies Engel müssen diesmal einen Fall auf hoher See lösen: Der Reeder John Strauss beauftragt die Detektei mit der Aufklärung mehrerer Morde, die sich in den letzten Monaten auf einigen seiner Passagierschiffe ereignet haben. An Bord der "Belle Helene" kam ein junges Paar durch ausströmenden Dampf ums Leben. Die Engel lassen sich einschiffen, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Ihr erster Verdacht fällt auf einen Schauspieler, der sich an Bord als Zauberer verdingt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Kate Jackson (Sabrina Duncan) David Doyle (John Bosley) Louie Elias (Fred Couper) Frank Gorshin (Harry Dana) Michael Irving (Jack Armetage) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Alan Baron Drehbuch: John D.F. Black, Ivan Goff, Ben Roberts Kamera: Dennis Dalzell Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12