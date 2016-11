Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Späte Liebe D 1996 Merken Jurastudent Olaf Holm begeht nach einem Unfall Fahrerflucht und wird in die Notaufnahme eingeliefert. Daraufhin kommt der Anwalt Werner Holthusen, bei dem Olaf sein Praktikum absolviert, zu ihm. Werners Frau, die kurze Zeit später ebenfalls auftaucht, spührt, dass ihr Mann nicht nur aus Sorge um seinen Mitarbeiter ans Krankenbett geeilt ist. Rasend vor Eifersucht manipuliert sie die Infusionsflaschen auf der Intensivstation und bringt den 22-jährigen so in akute Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Moritz Lindbergh (Dr. Pacek) Karen Böhne (Dr. Schaller) Werner Wölbem (Olaf Holm) Eckard Dux (Werner Holthusen) Monika Lundi (Frau Holthusen) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Norbert Schultze Drehbuch: Susanne Fülscher