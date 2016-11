Anixe HD 17:30 bis 18:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Als Tina ihr Baby bekommt, ist zunächst nur Ronnie bei ihr. Später steht ihr dann Markus zur Seite. Tina kommt mit der neuen Verantwortung nicht klar und verfällt in tiefe Depressionen ... Michaela verabschiedet sich von ihren Freundinnen, die annehmen, dass sie endlich zur Kur fährt. Da überrascht Tommy sie beim Ausfüllen eines Formulars, dass sie eigentlich vor ihm verstecken will. Er muss ihr versprechen, sie nicht zu verraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Katja Frenzel-Röhl (Tina Berger) Yvonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Johannes Schäfer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Michael Westhofen Musik: Loy Wesselburg