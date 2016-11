SAT.1 Gold 02:10 bis 03:00 Familiensaga Falcon Crest Polterabend USA 1988 Merken Maggie und Richard stehen endlich vor dem Traualtar, was besonders Angela freut: Die Heirat macht sie zur alleinigen Besitzerin von Falcon Crest. Doch kurz bevor das Jawort gesprochen ist, platzt Eric herein und übergibt Richard Unterlagen mit brisanten Informationen. Lance ist glücklich mit Shannon und will mit ihr zusammenziehen. Doch dann erfährt er, dass sie einst mit seinem Vater liiert war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Chao Li Chi (Chao-Li) Kristian Alfonso (Pilar Ortega) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Agretti Cumson) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Joe Coppoletta Drehbuch: Lee Schneider, Earl Hamner jr., Cynthia Darnell Kamera: David Calloway Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6