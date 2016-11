SAT.1 Gold 23:25 bis 23:50 Dokusoap Lenßen & Partner Doppelleben einer Türkin Doppelleben einer Türkin D 2007 Merken Der Mandant macht sich große Sorgen. Seine türkische Freundin wurde brutal zusammengeschlagen und deckt offensichtlich die Täter. Die Ermittler finden heraus, dass die junge Türkin ein Doppelleben führt und einen türkischen Ehemann hat. Als er von der Affäre mit dem Deutschen erfährt, rastet er aus. Mit einem selbstgebauten Sprengsatz will er sich und seine Frau in den Tod reißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner