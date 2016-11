SAT.1 Gold 16:55 bis 17:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Tod in Manhattan USA 1991 2016-11-25 10:45 Merken Jessica Fletcher nimmt einen Lehrauftrag für Kriminologie an der Universität von Manhattan an. Anfangs stehen ihr Mitarbeiter und Studenten sehr skeptisch gegenüber, bald gelingt es Jessica jedoch, sich Respekt zu verschaffen. Als bei einer Überfall-Serie auf dem Campus eine Studentin ausgeraubt wird und kurz darauf sogar ein Mord geschieht, mischt sich die Hobbydetektivin ein. Zusammen mit dem Polizisten Kevin Bryce beginnt sie zu recherchieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tim Choate (Luke Phillips) Wings Hauser (Wallace Evans) Bobby Hosea (Officer Kevin Bryce) John Lavachielli (NYPD Ofc. David Morelli) Alan Oppenheimer (Dr. Raymond Auerbach) Roxie Roker (Jennifer Bryce) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6