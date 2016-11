SAT.1 Gold 14:20 bis 15:05 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Der Viehtrieb (2) USA 1994 Merken Matthew ist stolzer Erbe einer großen Viehherde, die er von Altmexiko nach Hause treibt. Der junge Mann ist allerdings schnell mit der Situation überfordert, denn ihm fehlt die Erfahrung. Sully steht ihm mit wertvollen Ratschlägen zur Seite, doch Matthew will sich nicht helfen lassen, obwohl er schon einige Tiere verloren hat. Schnell bringt er nicht nur sich selbst in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Orson Bean (Loren Bray) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Sara Davidson Musik: William Olvis