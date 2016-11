ZDF neo 23:35 bis 00:05 Talkshow Kuttner plus Zwei D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Schampus raus und Würstchen auf den Tisch. Sarah Kuttner lädt wieder ein zum Essen und Quatschen in ihre Berliner Altbauwohnung. Gäste: Friederike Kempter und Steffen Hallaschka. Sarah Kuttner und zwei Prominente das ist "Kuttner plus Zwei". Sarah ist Gastgeberin und Moderatorin zugleich. Bei Eierlikör und Schnittchen plaudert sie über die wichtigen und unwichtigen Fragen des Lebens. Kein Promo-Talk, kein Studio. Treffen sich neulich zwei Streber bei Kuttner. Na, Moment mal! Dass diese Eigenschaft eigentlich höchst sympathisch ist, zeigen zwei weitere Lieblingsgäste bei "Kuttner plus Zwei". Die selbst ernannten Streber, Schauspielerin Friederike Kempter, bekannt aus Film, Fernsehen und Tatort, und Steffen Hallaschka, Journalist, Schlaukopf und Moderator von "stern TV", plaudern klug und elegant über Ehrgeiz, Cool sein und ob das Leben als Erwachsener fetzt. Da darf sich nicht nur Sarah Kuttner freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarah Kuttner Gäste: Gäste: Friederike Kempter (Schauspielerin), Steffen Hallaschka (Moderator) Originaltitel: Kuttner plus Zwei