ZDF neo 11:30 bis 12:15 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 82 Fahrerflucht D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Merken Blumenlieferant Stani nimmt mit seinem Kleinlaster einem Linienbus die Vorfahrt. Der Bus kippt zur Seite und kommt nach langem Schliddern zum Stehen. Stani begeht Fahrerflucht. Der SAR 71 ist nicht einsatzbereit, da Jonny fehlt. Die Bestürzung ist groß, als das Team erfährt, dass er im Unglücksbus sitzt. Rettungsassistent Heiko muss spontan einspringen. Vor Ort registriert Jonny eine Tote und mehrere Schwerverletzte. Mitten im Rettungseinsatz überbringt die aufgelöste Madeleine Wollcke eine furchtbare Nachricht: Iris, Wollckes Ex-Frau, ist tödlich verunglückt. Wollcke ist schockiert, zumal sein Sohn Richie bei dem Unfall dabei war. Die Anteilnahme des Teams an Iris' Tod ist groß. Wollcke erfährt von Madeleine, dass Richie unverletzt ist, aber unter Schock steht. Der Unfallverursacher ist weiterhin flüchtig. Stani kämpft unterdessen mit Schuldgefühlen, er sucht Hilfe bei seiner Ex-Freundin. Als die ihn erneut abblitzen lässt, sieht er keinen Ausweg und plant seinen Selbstmord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Christian Tasche (Oberarzt Kettwig) Caroline Kiesewetter (Madeleine Descartes) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Walter Feistle Drehbuch: Marco Wiersch Kamera: Simon C. Wirth Musik: Axel Donner