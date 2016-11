ZDF 20:15 bis 21:45 Familienserie Die Bergretter Folge: 46 Tabula rasa D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Überraschend bekommt Markus Besuch von seinem Freund Norbert aus Chile. Die beiden haben sich nach langer Zeit viel zu erzählen. Doch Markus merkt, dass mit seinem Mentor etwas nicht stimmt. Schnell wird klar, warum Norbert wirklich zurück in seiner Heimat ist. Nach 26 Jahren möchte er endlich seine Tochter kennenlernen, und Markus soll vermitteln. Um seinem Freund zu helfen, strapaziert Markus sogar seine Beziehung zu Katharina. Die wird gerade von ihrem Ex Thomas umworben. Und so leicht, wie sich Norbert das Treffen mit seiner Tochter Marie vorgestellt hat, ist es nicht. Monika, Maries Mutter, die in einer Hütte oben in den Bergen lebt, bestreitet vehement, dass Norbert der Vater ist. Als Marie sie zur Rede stellt, kommt es zum Unglück: Die junge Frau stürzt einen Abhang hinunter und verletzt sich am Fuß. Monika ist schockiert. Auf die gleiche Weise kam ihre Schwester Theresa vor vielen Jahren ums Leben. Norbert will Monika überzeugen, die Wahrheit zu sagen. Er versteht nicht, warum sie ihn und die gemeinsame Vergangenheit weiter verleugnet. Aber ihm bleibt nicht viel Zeit, denn ein Gehirntumor schwächt ihn zusehends. Warum hält Monika so sehr an ihrer Lebenslüge fest? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Ströbel (Markus Kofler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Luise Bähr (Katharina Strasser) Mirko Lang (Benjamin Marasek) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Danela Pietrek Kamera: Tobias Platow, Michael Anlauff-Rattenni Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel