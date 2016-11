ZDF neo 05:10 bis 05:50 Dokumentation Terra X: Supertiere - mit Dirk Steffens Riesen Supertiere: D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Begleitet von seinen Assistenten, den Erdmännchen, einem Zwergpony, einem Geparden und anderen pelzigen Gästen, präsentiert Dirk Steffens Wissenswertes und Skurriles aus der Welt der Tiere. Der längste Hals, der meiste Platz, die beste Anpassung - all das hat im Laufe der Evolution über den Fortbestand einer Art entschieden und dafür gesorgt, dass manche Tierkolosse zu Erfolgsmodellen wurden. Giganten und Winzlinge haben im Tierreich schon immer nebeneinander existiert. Das Spektrum reicht vom Bakterium über ein nur wenige Millimeter kleines Chamäleon, das auf Madagaskar wohnt, bis hin zum 30 Meter langen Blauwal, der die unangefochtene Nummer eins unter den "Riesen" ist. Aber welche Faktoren entscheiden darüber, wie klein ein Reptil und wie groß ein Säugetier werden kann? Und was ist vorteilhafter - ein Zwerg oder ein Riese zu sein? Ausgewachsen misst der deutsche Mann im Durchschnitt knapp 1,80 Meter, die Frau rund 1,65 Meter. Mit dieser Größe gehören Menschen selbst schon zu den "Riesen". Im Vergleich zu manchen Kolossen im Tierreich sind wir aber echte Winzlinge. Der Argentinosaurus, der größte Saurier aller Zeiten, wurde schätzungsweise 40 Meter lang und erreichte eine Schulterhöhe von bis zu neun Metern. Damit hätte er bequem in den dritten Stock eines Hauses schauen können. Das höchste heute lebende Landtier, die Giraffe, schafft mit ihren sechs Metern zumindest einen Blick ins zweite Geschoss. Ihr außergewöhnlich langer Hals erlaubt ihr den exklusiven Zugang zu weit oben wachsenden Akazienblättern - ein echter Vorteil gegenüber allen anderen vegetarischen Steppenkollegen. Der Giraffenkörper ist übrigens trotz seiner Länge und seiner eigentümlichen Form so perfekt ausbalanciert, dass die Savannenbewohner für kurze Zeit 50 Stundenkilometer schnell laufen können - und damit sogar manchem hungrigen Löwen entwischen. Eine Klasse für sich ist der Blauwal. Mit 30 Metern Länge und knapp 200 Tonnen Gewicht übertrumpft er selbst die schwersten Dinosaurier. Während seine Vorfahren noch an Land lebten, hat der Blauwal heute den entscheidenden Vorteil, dass er im Meer wohnt und das Wasser einen Großteil seiner Masse mitträgt. Der enormen Belastung an Land würden weder sein Bewegungsapparat noch sein Kreislauf oder die Organe standhalten. "Bigger" ist also nicht immer automatisch "better". Zwar ist ein Tier, je größer es ist, umso sicherer vor Fressfeinden. Andererseits benötigen Riesen mehr Futter. Weil das so ist, haben sich viele große Tiere einen sparsamen Lebenswandel entwickelt: Ihr Herz schlägt langsamer, und sie atmen seltener. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Steffens Originaltitel: Terra X Regie: Katharina Rau/Sonja Trimbuch/Tina Weimer