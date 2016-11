ZDFinfo 02:30 bis 03:15 Dokumentation Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg Operation Gomorrha D 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Operation Gomorrha war der Codename für eine Serie von Luftangriffen der Alliierten auf Hamburg. Vom 25. Juli bis 3. August 1943 fielen immer wieder Bomben auf die Stadt. Es waren die bis dahin schwersten Angriffe in der Geschichte des Luftkrieges. Die Alliierten begannen einen planvoll organisierten Luftkrieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung, in der Hoffnung, deren Moral zu schwächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg in Deutschland