Dokumentation Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch GB, AUS 2014

Giulio Fanti interessiert sich bereits seit seiner Kindheit für das Turiner Grabtuch. Als Professor für mechanische und thermische Messverfahren will er einen Weg finden, das Tuch zu datieren. Seit der Radiokohlenstoffdatierung von 1988 sind viele der Meinung, das Tuch sei eine Fälschung aus dem Mittelalter. Doch Fanti ist skeptisch, was die Verlässlichkeit der Datierung angeht. Mit Tests erhofft er sich, das wahre Alter des Tuchs ein für alle Mal zu klären.

Originaltitel: Myth Hunters