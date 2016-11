Phoenix 08:00 bis 08:45 Dokumentation Die Berge der Deutschen Von Höhenrausch und Hüttenzauber D 2012 2016-11-24 19:15 Live TV Merken Majestätisch sind sie, schroff und dem Himmel so nah: die Alpen. Anziehungspunkt für Millionen Touristen, die ihren Urlaub dort verbringen. Angelockt von einer grandiosen Natur und der Aussicht auf jede Menge Gaudi. Der Massenansturm hat die Alpen stark verändert. Von ihrer Faszination haben sie dennoch nichts verloren. Der Film porträtiert charakteristische aber auch ungewöhnliche Alpenliebhaber. "Wenn der Berg ruft" - dann wär' früher keiner gekommen. Die Alpen waren einst gefürchtet als unbezwingbare und menschenfeindliche Wildnis. Das hat sich im Lauf der letzten 150 Jahre grundlegend geändert. 71 Prozent aller Deutschen, so hat eine aktuelle Umfrage ergeben, waren schon mindestens ein Mal in den Alpen. Einige davon kennen vielleicht die "wilde Kaiserin" aus dem Kaisertal bei Kufstein, Silvia Huber. Die ehemalige Spitzen-Bergsteigerin ist die Chefin der Schützhütte Hans-Berger-Haus. Bei Knödeln und Schweinsbraten, den sie mit ihrem nepalesischen Koch zubereitet, treffen sich dort die Wanderer, die mit dem Trubel der großen Fremdenverkehrsorte nichts zu schaffen haben wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Berge der Deutschen