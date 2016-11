NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Affenhitze im Affenhaus Affenhitze im Orang-Utan-Haus / Nasenbär pudern im Dschungelrevier / Hand-Operation beim Mandrillaffen / Elefantentraining für Shila / Tagesroutine im Leopardengehege D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Affenhitze im Orang-Utanhaus: Sommer, Sonne, Sauhitze: Die Orang-Utans brauchen dringend eine Abkühlung. Claus Claussen ist im Affenhaus der Einzige mit kühlem Kopf und übernimmt die Rolle der "Kaltmamsell". Als Vorspeise: geeiste Melonenstückchen. Damit kann die Affenbande richtig cool abhängen. Nasenbär pudern im Dschungelrevier: Reinlichkeit ist auch für Nasenbären allererste Pflicht. Aber was ist, wenn das Fell trotzdem juckt? Das ist doch zum aus dem Pelz fahren, immer diese Parasiten! Dr. Adriane Prahl rückt mit ihrem Arztkoffer an und hat ordentlich Antijuckpuder dabei. Den mögen die Nasenbären allerdings auch nicht, sodass sie nun versuchen, schnell die Kurve zu kratzen. Handoperation beim Mandrillaffen: Für Mandrillmännchen Beetz kommt es ganz dicke, seine linke Hand schwillt immer mehr an. Da ist dringend ein Hausbesuch von Dr. Michael Flügger fällig. Der muss den Affen erst mal betäuben, um sich die Hand genauer anzusehen. Die Diagnose ist klar: Hier hatte ein Mandrill den anderen zum Fressen gern, leider nicht nur sprichwörtlich. Elefantentraining für Shila: Als kleiner Elefant ist es gar nicht so leicht, die eigene Kraft richtig einzuschätzen und elegant jedes Hindernis zu umschiffen. Dafür gibt es das Training mit Thorsten Köhrmann. Shila lernt fleißig und passt ganz genau auf, aber dummerweise kommt ihr immer wieder der kleine Shahrukh dazwischen. Der geht zwar noch gar nicht in die Elefantenschule, mimt aber schon den Klassenclown und sprengt jede Unterrichtsstunde. Was Babys alles so dürfen. Tagesroutine im Leopardengehege: Sie haben ein Fell wie ein Kuscheltier, aber Schmusen sollte man mit ihnen nicht. Obwohl Volker Friedrich "seinen" Leoparden schon seit langer Zeit das Futter bringt, ist er noch lange nicht ein enger Freund. So müssen die Leoparden ihre Berge an Frischfleisch im Stall verzehren, damit Volker in Ruhe die Leoparden-Latrine putzen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.