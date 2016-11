KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Band Camp Berlin Luxuslärmen! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Luxuslärmen!: Unerwarteter Start in den Tag: Als Lissi, Marcel, Leo, Julian und Luca an ihrem Bandproberaum ankommen, ist dieser schon von einer anderen Band belegt! Zur großen Überraschung der Fünf haben die Luxuslärm-Mitglieder Jini, David und Freddy heute ihre Mikrofone und Gitarrenkoffer in Berlin ausgepackt und stehen den Nachwuchsmusikern für zwei volle Coaching-Tage zur Verfügung. Bevor es ins Einzel-Training geht, wollen Jini & Co. einen ersten Einblick vom Können der Band bekommen. Zwar hat Gitarrist Julian schon erste Ideen für ein eigenes Lied, aber diese sind zum Vorführen noch nicht ausgereift genug. So muss ein weiteres Mal der Cover-Song "Learn To Fly" von den Foo Fighters zum Vorspielen herhalten. Schnell erkennen die Luxuslärm-Profis, wo der Hase im Pfeffer liegt und wollen der Band die ersten Verbesserungen vorschlagen. Doch zuvor gilt es eine wichtige Frage zu klären: Wer soll eigentlich Frontfrau oder Frontmann der Band sein? Drei potenzielle Sänger und Sängerinnen gibt es wer soll auf der Bühne ganz vorne stehen und den Ton angeben? Kaum ist diese Frage diskutiert, geht es ans Eingemachte: Lissi und Sängerin Jini vertiefen sich in Atemübungen und arbeiten an diversen Tonlagen - während die "Lerngruppe" um Gitarrist Freddy und Bassist David Tipps und Tricks aus Profimusiker-Perspektive vermittelt. Band-Tipp dieser Folge: AnnenMayKantereit zum Thema "Gesangsübungen" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Band Camp Berlin