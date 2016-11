KI.KA 16:50 bis 17:40 Trickserie Geronimo Stilton Sabotage am Filmset / Die namenlose Mumie I, CDN 2009-2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sabotage am Filmset: Der berühmte Regisseur Steven Spielmaus lädt seinen alten Kumpel Geronimo, zu den Dreharbeiten seines neuen Films "Black Cheddar Fünf". Für Geronimo eine gute Gelegenheit, direkt vom Filmset des neuen Blockbusters zu berichten. Benjamin ist hin und weg, sein Idol Jack Wühlmaus erstmals live in Aktion sehen zu können. Doch die Dreharbeiten stehen unter keinem guten Stern. Immer wieder geschehen mysteriöse Pannen, die die Produktion aufhalten. Als dann auch noch der Kamerawagen samt Equipment gestohlen wird, stehen die Dreharbeiten vor dem Aus. Doch Geronimo ist misstrauisch geworden. Handelt es sich um bewusste Sabotageakte? Schnell gerät sogar der Star des Films selbst unter Verdacht. Die namenlose Mumie: Geronimo wird von seinem ehemaligen Lehrer Professor Schliemaus, dem Direktor des Naturkunde-Mauseums, um Hilfe gebeten. In seinem Mauseum scheint eine Mumie herumzuwandeln! Zunächst zögert Geronimo, zu helfen, doch Benjamin kann ihn überreden, sich des Falls anzunehmen. Schließlich wäre das Bild einer wandelnden Mumie ein perfekter Aufmacher für die nächste Ausgabe des Maus-Reports. Und tatsächlich können Geronimo, Thea, Benjamin und Effeff die Mumie beobachten. Doch Geronimo ist sich sicher, dass dies nur die Tarnung eines Diebes ist, der es auf etwas Bestimmtes abgesehen hat. Hat es etwa mit dem berühmten Grab des Pharao Akhen-Ratten (Echnamaus) zu tun, dessen größter Schatz niemals gefunden wurde? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: Valmont