Jugendserie Schloss Einstein D 2015

Die Einsteiner sind überraschend nett zu Kathi. Pippi erfährt von Davids Überraschungsauftritt. Raphael und Dominik planen einen Shitstorm gegen Moritz. Zu Kathis Überraschung sind ihre Mitschüler auf einmal auffallend nett zu ihr. Lotta verrät Kathi den Grund für den plötzlichen Sinneswandel: Kathis Bruder Arne hat den Einsteinern erzählt, wie aufopfernd sich Kathi nach seinem Unfall um ihn gekümmert hat. Kathi will sich sofort bei ihrem Bruder bedanken. Der allerdings ist im Moment gar nicht gut auf seine Schwester zu sprechen. Pippi erfährt von ihren Freundinnen Constanze und Roxy, dass David bei der Talentshow etwas für Pippi performt hat. Als Pippi David darauf anspricht, reagiert er beleidigt. Offenbar hatte Pippi kein Interesse an seinem Auftritt, da sie trotz seiner Nachricht nicht erschienen ist. Pippi ist verwirrt, denn eine Nachricht hat sie nie erhalten. Moritz geht Raphael und Dominik immer noch auf die Nerven. Seine Streiche gegen die Jungs wollen die Beiden auf keinen Fall auf sich sitzen lassen. Und eines ist klar: Auf Einstein hat dieser Möchtegernerzieher sowieso nichts zu suchen. Die beiden planen einen Shitstorm gegen Moritz, der allerdings keine Anhänger findet.Miriam und Hedda haben eine Idee, wie sie Orkan und Daphne verkuppeln können. David hat Angst, dass Pippi ihm nicht vertraut. Alex Fischer lädt drei Schüler zu einem Praktikum nach Namibia ein. Die Einsteiner befassen sich momentan mit Shakespeares Stück "Viel Lärm um nichts". Für Adrian ist die Vorstellung absurd, dass sich zwei, die sich eigentlich nicht ausstehen können, ineinander verlieben. Miriam und Hedda hingegen sind von dieser Idee entzückt und überzeugt, dass so etwas durchaus funktionieren kann. Das schreit förmlich nach einer Wette und wer würde sich für ein solches Experiment mehr eignen als die beiden Streithähne Orkan und Daphne? Ausgerechnet von Dr. Berger muss David erfahren, dass Pippi die Teilnahme an einem Physikworkshop abgesagt hat. David ist besorgt, steht Kathi noch immer zwischen ihm und Pippi? Doch Roxy versichert David, dass Pippi den Physikworkshop nur abgesagt hat, um dem Frieden zwischen den beiden nicht erneut im Wege zu stehen. Ming verkündet: Alex Fischer hat sich aus Namibia gemeldet. Er möchte drei Schüler sechs Wochen lang zu sich nach Afrika für ein Praktikum einladen. Keine Frage, dass Dominik und Raphael sofort Feuer und Flamme sind. Nur Constanze ist von der Idee ihres kleinen Bruders ganz und gar nicht begeistert.

Schauspieler: David Meier (David) Marie Borchardt (Pippi) Hugo Gießler (Hubertus) Henrieke Fritz (Constanze) Noah Alibayli (Henk) Helene Mardicke (Roxy) Robert Schupp (Dr. Michael Berger) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Sabine Landgraeber, Severin Lohmer, Till Müller-Edenborn, Matthias Zirzow, Nils Dettmann Drehbuch: Dana Bechtle-Bechtinger, Andreas Kaufmann, Andreas Knaup, Inès Keerl, Monika Weng, Karen Beyer, Kare Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch