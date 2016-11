KI.KA 08:25 bis 08:50 Trickserie Lulu Zapadu Die tanzende Pflanze / Ein Spiel zum Verrücktwerden B, F 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die tanzende Pflanze: In der Klassenarbeit haben Lulu und ihre Freunde vieles geschrieben, was die Lehrerin ins Reich der Phantasie verweist. Doch die Freunde behaupten, das hätten sie von Weiß-alles und seinen Büchern. Und der alte Kauz beharrt darauf, dass das, was in seinen Büchern steht, der Wahrheit entspreche. Auch die tanzende Pflanze. Doch den Beweis anzutreten, dass es eine tanzende Pflanze wirklich gibt, ist gar nicht so einfach. Ein Spiel zum Verrücktwerden: Lulus Freunde haben keine Lust mehr auf die üblichen Spiele, die sie schon in- und auswendig kennen. Ein neues Spiel muss her, und so überrascht Lulu ihre Freunde mit einem Kreiselspiel, von dem sie in der Werbung gehört hat. Schnell entbrennt unter den Freunden ein wahres Kreiselfieber. Das führt dazu, dass bald alle entweder über ihre Niederlagen enttäuscht oder miteinander verkracht sind. In dieser verfahrenen Situation erhält Lulu von Weiß-alles eine seltsamen Rat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lulu Vroumette Regie: Charlie Sansonetti Drehbuch: Sophie Decroisette, Catherine Cuenca Musik: Félix le Bars