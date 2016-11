National Geographic Wildlife 23:35 bis 00:30 Dokumentation Auf den Spuren der Evolution Die Geschichte der Bären GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Bär ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Evolution: ein perfekt an seinen Lebensraum angepasstes Raubtier. Mit seinen stahlharten Kiefern vermag der Bär selbst Knochen zu zermalmen und große Beutetiere innerhalb von Sekunden zu töten. Als Allesfresser können die meisten Bärenarten ihren Energiebedarf aber genauso gut durch den Verzehr von Früchten, Wurzeln oder Insekten decken. Spürt man den evolutionären Wurzeln dieser äußerst erfolgreichen Raubtiere nach, so stößt man auf gerade einmal hundegroße, unscheinbare Baumbewohner, die die Erde vor 40 Millionen Jahren bevölkerten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evolutions