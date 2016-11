National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:35 Dokumentation Auf den Spuren der Evolution Vom Dinosaurier zum Truthahn GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Wissenschaft ist lange davon ausgegangen, dass Dinosaurier seit mehr als 50 Millionen Jahren ausgestorben sind. Nun wurde jedoch der Beweis erbracht, dass eine Art der Dinosaurier keineswegs ausgestorben ist, sondern sich im Laufe der Evolution einfach zu einem anderen Lebewesen weiterentwickelt hat, das in friedlicher Koexistenz mit dem Menschen lebt: Der Velociraptor, ein grausamer Fleischfresser der Urzeit, hat sich innerhalb einiger Millionen Jahre in ein gutmütiges, zahmes Lebewesen verwandelt - den Truthahn. Aber wie entwickelt sich eine zum Töten geborene Bestie zu einem harmlosen Vogel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Evolutions