Am Rande des Westghats-Gebirges im äußersten Süden Indiens ragt ein eindrucksvoller Berg in die Höhe: Unverkennbar ähnelt seine Silhouette der eines Elefantenschädels, und so trägt er seit jeher den Namen Anamalai - der Elefantenberg. Tatsächlich ist diese Region Heimat des Indischen Elefanten, der in zahllosen Tempeln als lebende Verkörperung des Gottes Ganesha verehrt wird. "Wild World" begleitet ein Kalb und seine Herde ein Jahr lang in ihrem natürlichen Lebensraum und dokumentiert, welche wichtige Rolle die grauen Riesen in der Alltagskultur und den religiösen Bräuchen des Subkontinents spielen. Originaltitel: The Living Edens