3sat 14:05 bis 14:50 Reportage Sehnsuchtsorte an der Adria Alter Glanz und frischer Wind D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Im zweiten Teil der Reise entlang der Adria macht Stephan Merseburger eine Inselkreuzfahrt: vor der kleinen kroatischen Stadt Sibenik. Dort liegt ein Archipel von Hunderten Inseln. Barbara Lueg besucht die Camping-Hochburg Bibione in Italien. Die letzte Station der beiden reisenden Reporter ist Istrien. Sie treffen sich in dem Städtchen Rovinj. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sehnsuchtsorte an der Adria Kamera: Martin Adam und Thorsten Eifler