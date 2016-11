3sat 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Wer bin ich D 2015 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schräger "Tatort" mit Ulrich in einer Doppelrolle. Als "Tatort"-Kommissar Murot und als er selbst: Ulrich Tukur. Tukur weilt zu Dreharbeiten eines „Tatorts“ in einem Hotel. Dort geschieht tatsächlich ein Mord und seine „Tatort“-Kollegen Koch und Wuttke lassen ihn hängen. – Schräg: ein „Tatort“ im „Tatort“ In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Tukur (Felix Murot) Barbara Philipp (Magda Wächter) Wolfram Koch (Paul Brix) Martin Wuttke (Andreas Keppler) Margarita Broich (Anna Janneke) Michael Rotschopf (Jens Hochstätt) Justus von Dohnányi (Regisseur Konrad) Originaltitel: Tatort Regie: Bastian Günther Drehbuch: Bastian Günther Kamera: Michael Kotschi Musik: Bertram Denzel Altersempfehlung: ab 12