Dokumentation alpha-Österreich: science.talk A 2016

Die arrivierte Palliativmedizinerin Gudrun Kreye ist zu Gast in einer neuen Ausgabe des "science.talk": Vor rund zehn Jahren wechselte sie als junge Ärztin von der Onkologie zur Palliativmedizin und leitet seit zwei Jahren das Palliativteam im Universitätsklinikum Krems. Oberstes Ziel ihres engagierten Teams ist es, die Lebensqualität der meist onkologischen Patienten bis zuletzt bestmöglich zu erhalten. Dazu gehört es, Schmerzen zu lindern, Ängste zu nehmen, und letzte Wünsche zu erfüllen. Außerdem spricht Barbara Stöckl mit dem Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin an der Donau-Universität Krems, Gerald Gartlehner, über Vor- und Nachteile dieser Untersuchungsmethode. Der gebürtige Oberösterreicher ist der Meinung, das österreichische Gesundheitssystem sei hochgradig ineffizient: "Die Leute bekommen zu viele Untersuchungen und Behandlungen, die sie eigentlich nicht brauchen würden."

Gäste: Gudrun Kreye (Palliativmedizinerin von der Universitätsklinik Krems), Gerald Gartlehner (Epidemiologe)