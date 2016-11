ARTE 21:40 bis 23:40 Filme Marina B 2013 2016-12-10 01:55 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Starke Musiker-Biographie über Sänger Rocco Granata und seine Hit "Marina". Gegen den Willen seines Vaters beschließt der Gastarbeitersohn Rocco Granata (Matteo Simoni), Musiker zu werden. Sein steiniger Weg führt von den billigen Kneipen einer belgischen Bergarbeiterstadt bis in die New Yorker Carnegie Hall. – Lief erfolgreich beim Montreal World Film Festival. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matteo Simoni (Rocco Granata) Evelien Bosmans (Helena Somers) Luigi Lo Cascio (Salvatore Granata) Donatella Finocchiaro (Ida Granata) Warre Borgmans (Mr. Somers) Chris van den Durpel (Tony Bruno) Cristiaan Campagna (Rocco, jung) Originaltitel: Marina Regie: Stijn Coninx Drehbuch: Rik D'Hiet, Stijn Coninx Kamera: Lou Berghmans Musik: Michelino Bisceglia Altersempfehlung: ab 12