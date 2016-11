Der Hacker James Clayton wird von Walter Burke für die CIA angeworben, doch nach der harten Ausbildung wird der Einzelgänger nicht in die "Firma" übernommen. Stattdessen bittet Burke Clayton um Hilfe, um einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu enttarnen. Claytons Verdacht fällt bald auf die ebenso attraktive wie geheimnisvolle Layla, der er bereits im Trainingslager näher gekommen ist. In Google-Kalender eintragen