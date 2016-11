TNT Film 10:10 bis 12:15 Drama Honkytonk Man USA 1982 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während der Weltwirtschaftskrise macht sich Sänger Red Stovall mit seinem Neffen Whit auf den Weg nach Nashville, um in der prestigeträchtigen Radioshow Grand Ole Opry aufzutreten. Da Stovall an Tuberkulose leidet, scheint das Vorsingen seine letzte Chance, berühmt zu werden. Tatsächlich schafft es Red nach Nashville, doch dort geht es ihm bald schlechter und schlechter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Red Stovall) Kyle Eastwood (Whit) John McIntire (Opa) Alexa Kenin (Marlene) Verna Bloom (Emmy) Matt Clark (Virgil) Barry Corbin (Arnspringer) Originaltitel: Honkytonk Man Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Clancy Carlile Kamera: Bruce Surtees Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 12