In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in deze regio. De gaskraan wordt daarom langzaam dichtgedraaid, waardoor nieuwe bronnen nodig zijn. Maar het is niet de eerste keer dat we in Nederland zo'n grote verandering meemaken. In Limburg heeft de verandering van zwart naar groen een enorme impact gehad op het landschap. Van de hele mijnstreek is niets meer te zien. Alleen de steenbergen herinneren nog aan die tijd. Hoe zag het er hier vroeger uit? En hoe zag het er ondergronds uit met al die mijnschachten? Daarnaast een portret van een jonkheer waarmee de geschiedenis van het oude Kralingen wordt opgehaald. Een dorp dat verdwenen is door de turfwinning. Via een animatie wordt in beeld gebracht wat de impact is van de turfwinning op het landschap. Verder een portret van een van de grootste pioniers van ons land. Willem Benjamin Smit (1860-1950) bouwde in Kinderdijk de allereerste elektriciteitscentrale in Nederland. Hierdoor had het dorp verlichting en kan er 's avonds worden doorgewerkt. Ook de allereerste elektrische straatverlichting werd door Smit aangelegd. Nijmegen kreeg de primeur.