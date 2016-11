Niederlande 2 16:55 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: Planet Earth Grotten GB 2010 Merken Grotten zijn een van de weinige leefomgevingen die niet rechtstreeks door zonlicht worden aangedreven, maar dat betekent niet dat er geen dieren leven. In deze aflevering dringen we door in de mysterieuze, eeuwige duisternis van de onbekende, ondergrondse wereld van grotten, spelonken en tunnels. De Cave of Swallows in Mexico is een verticale schacht van 400 meter diep. Hij is diep genoeg om het hele Empire State Building te verzwelgen, maar toch zijn er maar weinig mensen die van zijn bestaan weten. De Lechuguilla-grot in de Verenigde Staten is 193 kilometer lang en 500 meter diep. Hij bevat holtes die gevuld zijn met heel bijzondere kristallen, waarvan sommige wel zes meter lang zijn. Het is een uniek natuurverschijnsel, maar toch heeft bijna niemand van de naam Lechuguilla gehoord. Blinde grotvissen leven in grotwatervallen, waar ze blijven hangen met microscopische haken die aan hun platte vinnen zitten. Ze zijn tot nog toe nooit eerder gefilmd. De Deer Cave in Borneo is een dagverblijf voor vijf miljoen vleermuizen. Met hun uitwerpselen houden ze een complete dierengemeenschap in leven. Als je op deze gigantische hoop uitwerpselen schijnt, zie je hoe miljoenen glinsterende insecten zich aan de mest te goed doen. Planet Earth daalt af in een nog niet eerder ontdekte wereld, waar we kennismaken met enkele van de vreemdste dieren op aarde. De Texaanse grotsalamander en de grot-engelvissen in Thailand hebben geen ogen en geen pigment. Hun volledige populaties leven in slechts een handjevol grotten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planeta Tierra