National Geographic 02:20 bis 02:45 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Immer mehr Menschen versuchen sich in halsbrecherischen Extremsportarten. Dabei liefern sie "Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke" mitunter bestes Material für wissenschaftliche Analysen der sich daraus ergebenden Missgeschicke. Das sogenannte Straßenrodeln ist eine solche Disziplin, an der Richard Hammond wunderbar erklären kann, wie die Gesetze der Gravitation wirken. Beim Turnen am Stufenbarren hingegen zählen neben dem richtigen Timing Kraft, Koordination und Konzentration. Mangelt es dem Sportler auch nur an einer dieser Voraussetzungen, ist eine Bruchlandung so gut wie programmiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid