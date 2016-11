National Geographic 16:45 bis 17:40 Reportage Family Guns - Waffen der Geschichte Ein dickes Ding USA 2012 2016-11-25 10:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Alex Cranmer wird schwindlig: Sein Vater Christian hat wieder einmal in seinen berühmt-berüchtigten Kaufrausch verfallen. Während eines Europatrips hat Christian eine beträchtliche Zahl altertümlicher Pistolen erworben - und Alex muss die Rechnungen in Höhe von 70.000 Dollar begleichen. Geld, das sinnvoller hätte investiert werden können! Verärgert beschließt Alex, es seinem alten Herrn heimzuzahlen. Christians Lieblingsstück, eine Kanone aus dem 18. Jahrhundert muss dran glauben. Aber wird Alex' Rechnung aufgeben, das bestens erhaltene Altertümchen für rund 50.000 Dollar zu verkaufen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guns