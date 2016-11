National Geographic 11:35 bis 12:25 Reportage Family Guns - Waffen der Geschichte Der Willys-Jeep USA 2012 2016-12-18 11:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Cranmers veranstalten eine historische Schlachtinszenierung, die sich der Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg widmet. Traditionell machen die beiden bei diesem größten Event seiner Art einen guten Schnitt: Nirgendwo sonst in den USA kommen so viele zahlungskräftige Hobbysoldaten zusammen - und hier können sich mit Uniformen, Waffenattrappen und anderen Ausrüstungsgegenständen für ihr Hobby eindecken. Für das Team von "International Military Antiques" bedeutet das Festival eine enorme logistische Herausforderung. Um alle Kundenwünsche zu erfüllen, sind Überstunden an der Tagesordnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guns