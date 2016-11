Motorvision.TV 14:35 bis 15:00 Magazin Perfect Ride Die Zweite Generation D 2014 Stereo 16:9 Merken Manche Autos überzeugen in ihrer ersten Generation so sehr, dass an einer zweiten kein Weg vorbei führt. Der Nissan Qashqai gehört zu diesen Glücklichen. Er verkauft sich seit seiner Präsentation 2006 über zwei Millionen Mal. Als einer der ersten "Crossover" läutet er eine neue Ära ein. Seitdem findet das Konzept viele Nachahmer, wie etwa den SX4 von Suzuki. Für die Neuauflage des Qashqai musste sich Nissan einiges einfallen lassen, um es mit der starken Konkurrenz aufnehmen zu können. Perfect Ride zeigt, ob das gelungen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride