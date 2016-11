Motorvision.TV 05:15 bis 05:45 Motorsport High Octane Indoor Super Snocross - Grand Forks, ND USA 2010 Stereo 16:9 Merken Genau das, worauf die Schneemobil-Fans gewartet haben. Die erste Runde der diesjährigen Super SnoCross-Stadion-Tour. Air Blair hat die 1.000 km lange Reise von seinem Heimatort Prince Albert in Kanada auf sich genommen, um die SnoCross-Fans von Grand Forks mit seiner Anwesenheit zu beglücken. Die Freestyle-Crew, das Braap Pack, zeigt wieder ihr Können auf den Rampen und wir versetzen uns mal in den Haus- und Hof-Pianisten von SCS Racing, Tyler Nelson. Ihr solltet High Octane in dieser Woche nicht verpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane