RTL Crime 02:15 bis 03:00 Actionserie The Glades Derbe Derby Girls USA 2013 16:9 Dolby Digital 4. Staffel, Folge 6: Der Mord an Diana Cabrera, dem Finanzvorstand der lokalen Bank, führt Jim in die Welt des Roller Derbys und die rauhen Sitten, die dort unter den Spielerinnen herrschen. Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Dr. Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Martha Coolidge Drehbuch: John J. Sakmar, Kerry Lenhart Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6