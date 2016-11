RTL Crime 11:35 bis 12:25 Krimiserie Cagney & Lacey Gangster im Schönheitssalon USA 1982 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 3: In letzter Zeit häufen sich in der Stadt die Überfälle von als Polizisten verkleideten Gangstern auf Schönheitssalons. Nicht nur aus fachlichen Gründen überträgt Lieutenant Samuels Cagney und Lacey die Leitung einer Sonderkomission. Die beiden haben auch das richtige Geschlecht, um unauffällig ermitteln zu können. Mary Beth soll bei der bevorstehenden Hochzeit ihrer alten Schulfreundin Theresa Mallory Trauzeugin sein. Theresas zukünftiger Ehemann ist sehr wohlhabend. Als die beiden Freundinnen zusammen einkaufen gehen, werden Mary Beth die soziale Unterschiede zwischen ihr und Theresa bewußt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Christine Belford (Theresa Mallory) Carl Lumbly (Det. Mark Petrie) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Ray Danton Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, April Smith, Robert Crais, Patt Shea, Harriett Weiss Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12